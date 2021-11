Un pensiero di Morgan sul femminismo è comparso nelle ultime ore nelle storie Instagram del cantautore. Marco Castoldi non specifica quale sia il motivo della sua riflessione, ma dobbiamo ricordare che durante il weekend è scoppiata la querelle nel contesto di Ballando Con Le Stelle.

Morgan e le donne

Dietro le quinte del programma, infatti, il cantautore avrebbe avuto una furiosa lite con un membro della giuria, che in seguito ha commentato sui social. Castoldi, del resto, ha già dei trascorsi per alcune sue affermazioni sulle donne: nel settembre 2020, per esempio, in occasione del Festival Della Bellezza si era espresso in merito alla polemica sull’assenza di quote rosa all’interno dell’evento. Il suo pensiero era decisamente controcorrente, infatti Morgan aveva affermato: “Prendetevela con le donne che hanno voluto questo”.

Ancora, il frontman dei Bluvertigo aveva detto la sua anche sullo stalking: secondo lui le denunce arrivano principalmente “da donne viziate“, e in più occasioni ha sostenuto di essere vittima di ghosting.

Morgan, del resto, è noto anche per i suoi problemi con le ex, come Angela Schiatti che ha paragonato a Bugo per le denunce di “artisti contro artisti” che considera “una nuova moda”.

Morgan sul femminismo

Come già detto, il cantautore brianzolo non specifica a chi sia indirizzato di preciso il suo pensiero, ma nelle storie Instagram si scaglia nuovamente contro femminismo e attivismo più in generale, proiettando su di sé l’attenzione. Morgan parla di bullismo e di “donna-bullo”, che secondo la sua opinione sarebbe il primo nemico che il femminismo e le donne tutte dovrebbero combattere.

Ecco il pensiero di Morgan sul femminismo:

“Quando una donna fa del bullismo ad un uomo attraverso strumenti e principi di natura ‘femminista’, danneggia in primo luogo il genere femminile e vanifica anni di lotta che donne realmente vittime di violazioni e sottomissioni hanno compiuto in modo intelligente per conquistare pezzi di civiltà che sono proprio gli argomenti impugnati e manipolati con superbia dalla donna-bullo.

Quando saranno le femmine stesse ad accorgersene allora insorgeranno, e capiranno, rispetteranno, saranno complici degli uomini sensibili, gli uomini vulnerabili, sapendoli distinguere bene dai violenti e dai prepotenti che circolano tranquillamente incensurati. La prima nemica della donna-bullo, che guarda caso si aggira nelle file della borghesia sventolando i diritti della donna moderna e libera. Non certo nei marciapiedi, dove soccombono le donne che svendono il corpo e il sogni di emergere prima o poi da quella schiavitù”.

Conoscendo Marco Castoldi, potrebbe esserci un seguito: Morgan è noto per portare avanti argomenti per giorni, specialmente quando attende una replica dalla controparte che, ricordiamo, non viene specificata ma si può riconoscere abbandonandosi all’intuito.