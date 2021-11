Ci sono delle anomalie oggi 15 novembre per l’accesso con QR Code dello Spid per l’anagrafe digitale. Al day one del servizio opportunamente già approfondito sulle nostre pagine, non tutto sta filando liscio o comunque dobbiamo registrare una mancanza di non poco conto.

Va ricordato che l’anagrafe digitale è la piattaforma che consente di scaricare in pochi passaggi e senza alcun costo molti certificati come lo stato di famiglia, l’attestato di residenza e di matrimonio e molto altro ancora. Il servizio viene messo a disposizione di tutti coloro che hanno uno Spid rilasciato da qualsiasi provider come Poste, TIM, Aruba. Proprio questo primo e fondamentale passaggio è sotto la lente di ingrandimento, visto che diversi utenti lamentano la mancata visualizzazione del QR Code per l’operazione.

C’è da chiedersi se si tratti di un problema di tipo tecnico o il fatto che manchi l’accesso con QR Code dello Spid per l’anagrafe digitale sia in parte voluto. In redazione abbiamo effettuato una prova con PosteID. Al tentativo di accesso, succede che compare solo il form con nome utente e password utili per il login ma non il QR Code appunto che faciliterebbe decisamente l’operazione perché non comporterebbe l’inserimento di credenziali, magari lunghe e complicate. L’autenticazione con user name e codice personale va comunque a buon fine, anche se più lunga. Ma non è possibile non far notare come l’inquadramento con fotocamera del codice grafico sia decisamente auspicabile.

Se oggi manca con QR Code dello Spid per l’anagrafe digitale, è ipotizzabile che la funzione sia integrata a breve? Di certo segnalare l’assenza della funzione alla stessa piattaforma di ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) potrebbe essere utile per migliorare il servizio. Nel frattempo è decisamente positiva la notizia che il servizio di download dei certificati sta procedendo senza alcun problema.