Lino Guanciale papà: l’attore de L’Allieva e sua moglie Antonella Liuzzi sono diventati genitori per la prima volta.

A lanciare la notizia è il sito whoopsee, in cui si legge come Guanciale abbia dovuto momentaneamente lasciare il set de La Porta Rossa 3, a Trieste, per correre in ospedale da sua moglie e dare il benvenuto al nascituro.

A giugno erano circolate le prime indiscrezioni sulla possibile gravidanza della Luizzi, ma non è mai stato confermato nulla. La coppia è molto riservata sulla sua vita privata, e allo stesso modo, il matrimonio aveva colto tutti di sorpresa.

Fiocco rosa o azzurro? Questa è la domanda che si pongono i fan di Lino Guanciale. Ed è sempre whoopsee a rispondere: i neo genitori hanno accolto in famiglia un bel maschietto, di cui ancora non si conosce il nome – e chissà se avremo altre informazioni nei prossimi mesi.

Antonella Liuzzi lavora come program coordinator alla School of Business della Bocconi a Milano, dove lei e Guanciale si sono conosciuti. La coppia si è sposata nel luglio 2020, suggellando la loro unione con una foto su Instagram.

Lino Guanciale papà è la ciliegina sulla torta di un anno fortunato per l’attore di Avezzano. Il 2021 lo ha visto protagonista della fiction Il Commissario Ricciardi (che tornerà per una seconda stagione), basata sulle opere di Maurizio de Giovanni, le riprese di Sopravvissuti e Noi (il remake italiano della serie americana This Is Us) e ovviamente La Porta Rossa 3, in uscita il prossimo anno.

I nostri migliori auguri ai neo genitori Lino Guanciale e Antonella Liuzzi. Ecco uno scatto social dal loro matrimonio dello scorso anno: