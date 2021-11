La morte di DeLuca in Grey’s Anatomy 17 è stato l’evento più scioccante della trama dell’intera stagione, insieme alla malattia della protagonista Meredith Grey, finita in terapia intensiva per Covid. Con gli episodi in onda il 15 novembre su La7 in prima serata, l’addio di Giacomo Gianniotti al cast del medical drama va in onda anche in prima visione in chiaro.

La morte di DeLuca in Grey’s Anatomy 17 è stata giustificata dagli autori e dalla showrunner Krista Vernoff come un doveroso epilogo per la storyline che lo aveva visto agire da eroe per stanare una trafficante di esseri umani. La svolta avviene con l’episodio 7, crossover con lo spin-off Station 19, in cui Andrew DeLuca e sua sorella Carina si mettono sulle tracce della donna che ritengono essere colpevole del terribile crimine. Ad avere la peggio, però, sarà proprio il giovane medico-eroe.

La morte di DeLuca in Grey’s Anatomy 17 ha visto uscire di scena l’italo-canadese Giacomo Gianniotti, originario di Roma, dopo cinque anni da volto regolare della serie. L’attore ha però potuto dirigere un successivo episodio del medical drama, debuttando così alla regia. La sua gratitudine al format e al personaggio che ha interpretato è stata immortalata in un tatuaggio emblematico. Ecco la trama degli episodi di Grey’s Anatomy 17 in onda il 15 novembre in prima serata, intitolati rispettivamente Non c’è tempo per la disperazione e Disperata speranza.

La pressione sul Grey Sloan Memorial è cresciuta a dismisura e ora la possibilità di accogliere altri pazienti è quasi esaurita…

Grey’s Anatomy 17×07 riprende dal precedente episodio di Station 19 quando entrambe le squadre sono coinvolte in una situazione tesa in cui c’è molto da perdere. Nel frattempo, Jo convince Hayes a infrangere le regole su un caso, e Maggie e Winston si ritrovano.

La morte di DeLuca in Grey’s Anatomy 17 è stata preceduta da un episodio di Station 19 che ha fatto da apripista alla trama culminata nella tragedia al Grey Sloan Memorial Hospital. Il crossover ha reso omaggio alle origini italiane di Gianniotti e Stefania Spampinato, interpreti dei fratelli DeLuca, con la citazione del brano Avrai di Claudio Baglioni. Tutti gli episodi di Grey’s Anatomy 17 trasmessi su La7 sono disponibili anche in streaming e on demand sul sito della rete.