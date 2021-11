Ci sono timori, in queste ore, a proposito del Black Friday 2021 di Amazon. In particolare, i dubbi di oggi avvolgono per forza di cose la data a partire dalla quale ci saranno le migliori offerte nello store. Già, perché se da un lato alcune promozioni fanno la differenza già in questi giorni, come abbiamo osservato di recente sul nostro magazine, allo stesso tempo è fuori discussione che tutti stiano aspettando soprattutto l’evento del 26 novembre per andare incontro alle offerte più aggressive.

Indicazioni sulla data del Black Friday 2021 Amazon per le voci di sciopero

La questione è abbastanza semplice da leggere. La data del Blavck Friday 2021 inizialmente prevista, come accennato poco fa, era ed è quella del 26 novembre. L’appuntamento viene ora considerato a rischio, alla luce di un potenziale sciopero che rischia di vedere in prima linea la categoria dei driver e, nello specifico. dipendenti delle aziende associate ad Assoespressi che effettuano consegne per conto di Amazon. Nulla di ufficiale, giusto premetterlo, ma la possibilità c’è ed è concreta.

Questo quanto è stato stabilito dall’assemblea nazionale unitaria di quadri e delegati del settore delle consegne delle merci in appalto Amazon. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, la stessa assemblea avrebbe dato mandato a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti di proclamare lo sciopero che allerta tutti sul versante Black Friday 2021. E sulla relativa data inizialmente prevista.

Bisogna prendere atto di una nota ufficiale da parte di Amazon Italia, che almeno a parole ha mostrato una certa apertura e la volontà di trovare un punto d’incontro. Ufficialmente, per mettere i suddetti lavoratori nelle condizioni di lavorare al meglio, ma è chiaro che in un contesto del genere sia indispensabile limitare la possibilità che gli utenti riscontrino ritardi con le consegne. Tutto ciò, naturalmente, per evitare danni di bilancio e d’immagine in occasione di un appuntamento tanto atteo.