Il caso irrisolto di Serena Mollicone questa sera occuperà il prime time di Italia1 con uno speciale de Le Iene. Il delitto noto come quello di Arce continua a rimanere uno dei cold case più discussi di questi anni nel nostro Paese. La vittima era una ragazza di 19 anni, Serena Mollicone, una giovane normale e una studentessa modello che un giorno è entrata in una Caserma dei Carabinieri per non uscirne più.

La sua tragica vicenda è ancora avvolta dal mistero e proprio per questo sarà al centro di una puntata speciale de Le Iene a firma di Alessia Rafanelli e presentata da Veronica Ruggeri proprio oggi, 15 novembre. Il processo sul caso è tutt’ora in corso e per la morte di Serena sono stati rinviati a giudizio l’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ex comandante della stazione locale, la moglie Annamaria, il figlio Marco, e anche il sottufficiale dell’epoca, Vincenzo Quatrale, e l’appuntato Francesco Suprano.

I tre membri della famiglia Mottola e Quatrale sono accusati di concorso in omicidio, Suprano per favoreggiamento e lo stesso Quatrale anche per istigazione al suicidio. Secondo il pm Beatrice Siravo, Serena Mollicone sarebbe stata aggredita proprio in Caserma e poi portata via e assassinata altrove ma tutti gli imputati continuano a respingere le accuse.

Ecco il promo dello speciale de Le Iene in onda oggi:

Questa sera lo speciale de Le Iene proverà a mettere insieme i pezzi della storia di Serena Mollicone provando a fare luce su quello che è successo quel giorno alla ragazza ma anche su anni di omertà visto che in una piccola cittadina dove tutti si conoscono non è possibile che nessuno abbia visto e sentito niente. Omissioni, depistaggi, droga, camorra, sette sataniche, teorie vere e fasulle che continuano ad intrecciarsi, cosa scopriremo di nuovo questa sera?