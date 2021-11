Esce Il Boom di Jovanotti, lo annuncia lo stesso artista sui social quando ormai mancano solo pochi giorni all’attesa comunicazione del Jova Beach Party 2022. La presentazione del nuovo spettacolo del tour 2022 è attesa per venerdì 19 novembre alla presenza della stampa nazionale.

Intanto, Jovanotti comunica un’altra notizia bomba: Il Boom. Si tratta di un nuovo brano, il primo che anticipa un nuovo viaggio, il primo dal nuovo disco di inediti presumibilmente. Sicuramente il primo che apre la strada al Jova Beach Party e che ci accompagnerà fino all’avvio della tournée estiva del 2022 e oltre.

“Venerdì 19 presentiamo #jovabeachparty2022 e occhio che arriva IL BOOM! Sarà una giornata di cose nuove, per esempio…IL BOOM, che è un pezzo nuovo, il primo di un lungo viaggio di canzoni che ci porteranno verso JovaBeach e oltre!”, le parole dell’artista sui social questa mattina.

Il Boom di Jovanotti durerà 3 minuti e 15 secondi. Non era previsto che fosse il primo singolo, spiega Jova, ma se fosse stato previsto non sarebbe stato considerato un “boom” inatteso. La casa discografica ha ascoltato il pezzo e si è “gasata” al punto che Il Boom verrà rilasciato subito, nonostante non fosse stato in programma il rilascio di nuovi inediti nell’immediato.

"È un pezzo futurista, rapido, che mi fa pensare a quando lo suoneremo a #jovabeachparty con tutte le strobo accese e davanti a me ci sarà la mia gente, una tribú che balla!", le parole di Lorenzo che, a proposito del nuovo pezzo inedito, anticipa:





“Il 19 allora esce… IL BOOM ovunque, 3’15’’ durante i quali succede di tutto. Come capita a volte con quei pezzi che diventano “primi singoli”, non era previsto che lo fosse (ma del resto che boom sarebbe sennò?), poi la mia casa discografica lo ha ascoltato e si è gasata e abbiamo deciso che nonostante sia ancora al lavoro su una marea di canzoni da portare in fondo questa è pronta da buttare fuori nel giorno in cui presentaziamo JBP2022″.