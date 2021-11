A poche ore dall’ultima corsa di The Doctor a Valencia per il Motomondiale, arrivano i messaggi degli artisti per Valentino Rossi. Il campione mondiale della dueruote ha concluso la sua carriera ieri, domenica 14 novembre, per salutare per sempre la sua carriera. Tantissimi italiani – e non solo – lo stanno ringraziando per le emozioni regalate in 26 stagioni concluse con il 10° posto e un ingresso trionfante nel mondo delle leggende.

Vasco Rossi gli rivolge parole di affetto: “Hai trasmesso la tua passione al monto intero”, scrive il rocker di Zocca per poi aggiungere: “Sei storia! Grazie per lo spettacolo incredibile”. “Unico Vale”, scrive invece Eros Ramazzotti sulle storie di Instagram allegando una foto di Valentino Rossi sorridente.

Cesare Cremonini pubblica uno scatto in bianco e nero che lo ritrae insieme alla leggenda, e aggiunge: “Sentire la vita che ti scorre dentro”, per poi concludere con un ringraziamento e un buon auspicio per il campione: “Buon inizio di ogni cosa che vorrai”.

Jovanotti pubblica l’iconico numero 46 e aggiunge un semplice e didascalico: “Grazie Vale, che spettacolo”. Ai messaggi degli artisti per Valentino Rossi si uniscono quelli di tutti i fan e non solo, e compaiono anche gli omaggi dei politici con Matteo Renzi e Giorgia Meloni in testa.

L’addio di Valentino Rossi alle gare è ricordato dai notiziari nazionali come “una domenica di passione”, ed è stato un giorno pieno di commozione su tutti i fronti. Gli italiani rendono omaggio a un campione che ha portato ai massimi livelli il tricolore con la sua dedizione allo sport e la sua determinazione.

I pensieri degli artisti per Valentino Rossi arrivano di ora in ora, con parole piene di stima e auguri per di un futuro radioso.