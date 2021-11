Giacomo Gianniotti ha lasciato Grey’s Anatomy suo malgrado nel corso della stagione 17, quando il settimo episodio ha messo in scena la morte del personaggio di Andrew DeLuca dopo aver assicurato alla giustizia una trafficante di vittime di sfruttamento sessuale.

Giacomo Gianniotti è già impegnato in una nuova serie Netflix, ma resta molto legato all’esperienza in Grey’s Anatomy. Intervistato di recente da Us Weekly, ha commentato l’uscita di scena di DeLuca e quell’occasione sfumata di una relazione tra lo specializzando e la protagonista Meredith Grey: “Gran parte della fine della storia tra di DeLuca e Meredith è stata dovuta al fatto che lui stava lottando con la sua malattia mentale e non era stabile e non aveva cercato il sistema di supporto che poi ha ricevuto e che gli ha permesso di ottenere stabilità nella sua vita“. La situazione è poi migliorata quando il personaggio ha preso coscienza della sua condizione di bipolare, ereditata dal padre, e ha iniziato a seguire regole ferree per il proprio benessere mentale.

Secondo Giacomo Gianniotti sarebbe stato interessante vedere un ritorno di fiamma con Grey, una volta che il giovane medico fosse in grado di essere nuovamente presente a se stesso e proiettato verso una storia d’amore: “Vedendo DeLuca stabile, sarebbe stato interessante vedere una sorta di ritorno di Meredith e DeLuca con lui in uno stato d’animo migliore e aperto a una relazione romantica, in grado di dare tutto se stesso“.

Inoltre Giacomo Gianniotti ha rivelato anche di aver fatto delle richieste alla showrunner Krista Vernoff in merito alla morte del suo personaggio, decisa dagli autori per dare un epilogo eroico alla storyline di DeLuca: “Ho voluto fare in modo che la storia gli desse ragione. E se c’era un modo in cui doveva uscire, doveva essere fatto in modo alto, come un eroe, come qualcuno che stava facendo del bene e volevo che la sua buona azione non dipendesse dalla sua mania, ma dal suo buon carattere“. DeLuca è infatti uscito di scena da eroe, dopo aver incrociato sulla sua strada anche i personaggi di Station 19, dopo un doppio episodio crossover tra le due serie: “Ho avuto modo di lavorare su Station 19 e ho amato anche quei ragazzi. Penso che la parte difficile quando si cancella un personaggio sia il tempo. Quindi, quando hanno proposto l’idea del tipo: ‘Perché non lo facciamo avvenire sia in Station 19 che in Grey’s Anatomy?’ Questo ci dà due ore, invece di una, possiamo raccontare più storie, renderle più dinamiche“.

Giacomo Gianniotti è comunque felice di quella “immagine finale così bella” che ha visto DeLuca ricongiungersi con sua madre nell’aldilà, dopo un saluto sulla spiaggia/limbo con Meredith: “Abbiamo avuto quei flashback. Abbiamo avuto la spiaggia. Abbiamo fatto tutto questo e lui è andato via verso il tramonto con sua madre“. Un finale a cui non c’è altro da aggiungere, anche se l’attore risponde con un “mai dire mai” all’idea di tornare nella serie: “Se sei un vero grande fan di Grey’s Anatomy, allora sai che molti personaggi se ne sono andati, ma sono anche tornati e non se ne vanno mai davvero. Sono menzionati. Sono pensati, c’è una foto su un muro in una scena se guardi abbastanza da vicino. Sono sempre presenti nei corridoi anche se non citati“.