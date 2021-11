Monitorando costantemente il prezzo dello Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, ecco che in queste ore è stato notato un leggero calo rispetto a qualche giorno fa, rendendo il suo acquisto attualmente più conveniente. In attesa di scoprire se durante il Black Friday assisteremo ad un ulteriore sconto per questo braccialetto fitness targato Xiaomi, senza dubbio può essere una buona occasione acquistare quest’oggi lo Xiaomi Mi Band 6 su Amazon.

Aggiornamenti sul prezzo per Xiaomi Mi Band 6 oggi 15 novembre

Altro rilancio, dunque, dopo quello menzionato la scorsa settimana. Attualmente tale dispositivo è disponibile sul famoso sito di e-commerce al prezzo di 37,99 euro, cifra senza dubbio conveniente rispetto anche al prezzo consigliato in precedenza che era di 44,99 euro. C’è stato quindi uno sconto del 13%, anche se ormai sono settimane che il costo di questo Xiaomi Mi Band 6 su Amazon risulta essere al di sotto dei 40 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Parliamo per questo di abbassamento di prezzo alquanto minimo, ma costante nel tempo e con il passare delle settimane si potrà sicuramente arrivare ad un costo ancora più conveniente. Per ora la cifra proposta da Amazon risulta essere tra le più interessanti presenti in circolazione relative allo Xiaomi Mi Band 6 e per questo vale la pena approfittarne. La disponibilità del prodotto è immediata e bisognerà attendere giusto qualche giorno per riceverlo a casa propria senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Ricordiamo a questo punto alcune delle caratteristiche di spicco di questo braccialetto fitness di ultima generazione ideato da Xiaomi. Si parte da un display AMOLED da 1,56″, del 49% più grande rispetto al suo predecessore. La novità di rilievo di questo Xiaomi Mi Band 6 è la possibilità di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute.

Migliora anche il tracciamento dell’attività sportiva, grazie alla possibilità di scelta tra trenta diverse attività. Più accurato è anche il monitoraggio del sonno, con la capacità di registrare la fase REM ed anche la frequenza cardiaca. Non vi resta che approfittare dell’offerta odierna di Amazon per avere tra le mani questo Xiaomi Mi Band 6.