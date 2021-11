Edoardo Bennato e Gad Lerner a La Versione di Fiorella stasera, lunedì 15 novembre. L’appuntamento con la nuova puntata del programma TV di Fiorella Mannoia è alle ore 23.20, in seconda serata su Rai3.

Quattro gli ospiti del programma questa sera: Edoardo Bennato, Pino Strabioli, Kledi e Gad Lerner, quest’ultimo non fisicamente presente in studio ma in collegamento.

Per Fiorella Mannoia si tratta della quarta settimana di programmazione. Anche in questa settimana, la messa in onda è confermata ogni lunedì, giovedì e venerdì su Rai3 alle 23.20.

La Versione di Fiorella prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze.

Nel programma della Mannoia, gli ospiti si trovano ad avere ruoli insoliti: gli attori potrebbero cantare e i cantanti potrebbero interpretare storie collegate agli accadimenti del giorno della messa in onda del programma, verificatisi nei decenni precedenti.

Grandi protagonisti saranno i fatti accaduti, raccontati attraverso nuovi spunti e punti di vista differenti. Immancabile sarà la musica, presente anche attraverso filmati di repertorio. Fiorella Mannoia è accompagnata dalla sua band. Con la Mannoia in questa avventura anche l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

La regia del programma è affidata a Flavia Unfer. Fiorella Mannoia compare nel team autorale insieme a Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Pietro Galeotti, Antonio Pascale, Simone Di Rosa e Carlo Di Francesco che cura anche la direzione musicale.