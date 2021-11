Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 15 novembre, in riferimento a coloro che riscontrano problemi con il pagamento PagoPA. Non un vero e proprio down, né avvisi specifici a particolari categorie di utenti, a differenza di quanto vi abbiamo riportato durante la stagione estiva con un altro articolo. Tuttavia, ci sono i presupposti per affrontare il tema questo lunedì, nella speranza che a stretto giro tutti possano utilizzare il servizio regolarmente.

Occhio a possibili problemi con il pagamento PagoPA il 15 novembre

Come stanno le cose in questo momento? Secondo le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere stamane, pare che a partire dalle 11 alcuni utenti abbiamo riscontrato problemi con il pagamento PagoPA. Resta da capire per quale ragione parte dei clienti stiano facendo i conti con questa anomalia, che si verifica al momento esatto in cui dovrebbe avvenire il pagamento, mentre altri non stanno riscontrando particolari anomalie. Una vicenda anomala e che allo stato attuale non consente di fare chiarezza.

In attesa di eventuali segnali ufficiali, dunque, occorre prendere atto che non tutti riescano a sfruttare il servizio del pagamento PagoPA. Possibile che il malfunzionamento possa essere associato in qualche modo a specifici operatori rispetto ad altri, ma come avrete intuito siamo solo nel campo delle indiscrezioni. In attesa di saperne di più sotto questo punto di vista, invitiamo i nostri lettori a tenere gli occhi aperti. Sperando, ovviamente, che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

A voi come stanno andando le cose? Riscontrate problemi con il pagamento PagoPA, o tutto sommato la situazione è sotto controllo? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da capire al meglio come stiano andando le cose oggi 15 novembre qui in Italia.