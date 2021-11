Come scaricare un certificato dall’anagrafe digitale? Da oggi 15 novembre è possibile farlo sul sito Anagraficanazionale.gov.it. Molti documenti utili potranno essere richiesti con un click e saranno subito a disposizione in forma del tutto gratuita. Si tratta di un passo in aventi decisivo per la Pubblica Amministrazione che evita ai cittadini pure lunghe code agli sportelli di Comuni e altri uffici.

Quali certificati si possono chiedere

Sia i cittadini residenti in Italia che quelli all’estero possono richiedere un certificato per se stesso o per un componente della loro famiglia. Nel caso si appartenga ad una convivenza come ad esempio un Casa famiglia o un Istituto religioso è possibile richiedere i documenti solo per se stessi.

Prima di spiegare come scaricare un certificato dall’anagrafe digitale, è meglio chiarire quali siano i documenti in download e la loro validità. Quest’ultima è di ben 3 mesi dopo la richiesta, dunque la documentazione emessa sulla piattaforma Anagraficanazionale.gov.it potrò essere richiamata entro 90 giorni.

I certificati disponibili attualmente sono: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio e di Cittadinanza, documento di Esistenza in vita, di Residenza, di Stato civile, di Stato di famiglia e di Stato di famiglia e di stato civile presi insieme. Ancora, si possono scaricare gli attestati di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato libero, Anagrafico di Unione Civile e infine di Contratto di Convivenza.

Tutti i certificati fin qui elencati possono essere richiesti sia in carta libera con in bollo: in quest’ultimo caso, fino al prossimo 31 dicembre 2021, non è previsto il pagamento di alcuna imposta.

Come scaricare un certificato dall’anagrafe digitale

La prima cosa da fare sarà quella di recarsi sull’apposito sito Anagraficanazionale.gov.it. Per procedere al download del documento desiderato sarà fondamentale possedere uno SPID. Solo dopo essersi autenticati con la propria identità digitale si potrà procedere alla richiesta di uno dei documenti supportati dalla piattaforma.

All’accesso a sito per l’anagrafica digitale, l’utente dovrà immediatamente scegliere se scaricare un certificato per se stesso o per un componente della sua famiglia. Il passaggio successivo sarà quello di indicare il documento necessario ma anche la motivazione che sottende la richiesta. Dopo aver selezionato la lingua preferita, bisognerà anche selezionare la modalità di ricezione dell’attestato (via mail o con download immediato). Si potrà pure visionare un’anteprima del documento per sincerarsi che tutto sia andato a buon fine. Dopo l’ulteriore controllo, per finire, andrà semplicemente scelto il comando “Ottieni Certificato”.