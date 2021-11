Burden of Truth debutta in Italia su Rai4, a partire dal 16 novembre nel palinsesto pomeridiano della rete. La serie televisiva canadese, ideata da Brad Simpson e interpretata da Kristin Kreuk, andrà in onda ogni giorno alle 14.50 con una programmazione che coprirà tutte le quattro stagioni del format realizzate tra il 2018 e il 2021.

Burden of Truth, in onda in Canada su CBC e negli Stati Uniti su The CW, segue le vicende dell’avvocato aziendale di Toronto Joanna Hanley (Kreuk), tornata nella sua piccola città natale di Millwood per rappresentare un colosso farmaceutico nella causa intentata da un gruppo di ragazze malate. Il procedimento legale si rivelerà la punta dell’iceberg di un caso molto più grosso: Hanley scoprirà una cospirazione che nasconde la vera causa della malattia delle ragazze e deciderà di restare in città per scoprire la verità, oltre che per indagare sul motivo per cui lei e suo padre hanno lasciato Millwood molti anni prima.

Nel cast di Burden of Truth figura anche Peter Mooney nei panni di Billy Crawford, l’avvocato che rappresenta le ragazze e in seguito il partner di Joanna nelle sue indagini: è inoltre lo zio di Molly Ross (Sarah Thompson), una delle prime ragazze ad ammalarsi. Inoltre Star Slade interpreta Luna Spence, assistente e sorellastra di Joanna e fidanzata di Molly Ross, Nicola Correia-Damude è Diane Evans, una consulente di orientamento scolastico di origine Guyana-Canadese e vecchia amica di Joanna, Meegwun Fairbrother nel ruolo di Owen Beckbie, un poliziotto indigeno ed ex patrigno di Luna. Infine Paul Braunstein è Sam Mercer, capo della polizia di Millwood corrotto e razzista nei confronti degli indigeni e per questo in contrasto con Owen, mentre Anwen O’Driscoll è Taylor Matheson, una delle ragazze malate e la figlia di Ben Matheson (David Lawrence Brown), proprietario del mulino della città.

@TheCw

Burden of Truth affronta, tra gli altri temi, soprattutto quello del razzismo del sistema giudiziario e delle istituzioni nei confronti delle popolazioni indigene del Canada, il tutto in una storia di class action guidata da una donna, in stile Erin Brockovich. Ecco la trama del primo episodio della serie, al via dal 16 novembre su Rai4 alle 14.50.