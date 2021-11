Aumentano le probabilità che si possa andare incontro ad un bonus terme 2022, destinato a tutti coloro che non hanno avuto modo di richiedere questa forma di agevolazione per il settore e per gli utenti finali. Come vi abbiamo riportato in settimana con un articolo specifico in merito, infatti, pare che in tanti non siano riusciti a portare a termine la richiesta per i problemi tecnici che sono stati riscontrati su Invitalia. Considerando il fatto che i fondi fossero limitati in questa circostanza, a conti fatti tante persone si ritrovano escluse.

Potrebbe esserci il bonus terme 2022 per chi non l’ha potuto richiedere in settimana

Allo stato attuale, dunque, l’idea è quella di riproporre un bonus terme 2022 per chi non l’ha potuto richiedere. Il presupposto dal quale partire è che i tempi per l’approvazione della misura non possano essere particolarmente stretti, motivo per il quale nella migliore delle ipotesi arriveremo al prossimo anno. Solo nelle prossime settimane capiremo se ci saranno i presupposti per un rilancio e, nel caso, quali saranno le tempistiche per il prossimo click day. Di sicuro avremo risorse limitate, ragion per cui le persone interessate dovranno fare in fretta.

L’idea del rilancio del bonus terme 2022, in ogni caso, è concreta. Basti pensare al fatto che il senatore Udc Antonio De Poli di recente abbia annunciato la volontà di presentare una vera e propria interrogazione parlamentare al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. A quel punto capiremo se ci saranno effettivamente i presupposti per portare avanti un discorso di questo tipo. Al momento, comunque, c’è fiducia. La necessità di rilanciare il settore dopo i mesi complicati della pandemia appare condivisa tra le varie forze politiche.

Restate connessi sulle nostre pagine per saperne di più sul bonus terme 2021, dopo le informazioni che sono venute a galla in queste ore per gli utenti italiani.