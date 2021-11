Non siamo poi così distanti dal prossimo lancio del Samsung Galaxy S22: giusto è dunque tirare le somme per iniziare a mettere insieme tutte le indiscrezioni fin qui trapelate per le serie ammiraglie. Le rivelazioni finora disponibili riguardano la data di uscita degli smartphone, il loro prezzo e pure le specifiche hardware.

Data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita del Samsung Galaxy S22, gli ultimi rumor vorrebbero la presentazione delle ammiraglie il prossimo 8 febbraio. Inizialmente si era parlato di keynote già previsto per gennaio, ma questo mese dovrebbe essere dedicato invece al lancio del Samsung Galaxy S21 FE. Nelle prossime settimane non mancheranno conferme in tal senso, magari con l’invio dei primi inviti ufficiali.

Il prezzo

Il Samsung Galaxy S22 dovrebbe mantenere un prezzo, grosso modo, simile a quello del predecessore S21 in tutte le varianti della serie. Per il momento si conoscono quelli che dovrebbero essere i costi del dispositivo in dollari, anche se sempre ufficiosi. Per quanto riguarda quelli in euro, probabilmente non ci sarà esatta conversione dalla moneta statunitense (come sempre d’altronde), piuttosto il valore in dollari potrebbe essere esattamente anche quello della nostra valuta.

Prezzo di lancio del Samsung Galaxy S22: 849 dollari;

prezzo di lancio del Samsung Galaxy S22+: 1049 dollari;

prezzo di lancio del Samsung Galaxy S22 Ultra: 1299 dollari.

Specifiche tecniche

Per quanto riguarda le future specifiche hardware dei Samsung Galaxy S22 si nutrono abbastanza certezze sui display dei telefoni, come sulle rispettive fotocamere.

Per quanto riguarda gli schermi delle prossime ammiraglie, i futuri Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbero avere un pannello da 6,81″, i Galaxy S22+ uno da 6,55″, mentre Galaxy S22 standard potrebbe contare su un display da 6,06″. In tutti e tre i casi la tecnologia utilizzata sarebbe quella LTPO AMOLED.

Il comparto fotocamera dei Samsung Galaxy S22 dovrebbe essere molto interessante. Sul modello Ultra ci sarebbero ben 4 sensori come più volte messo in risalto. L’unità principale sarebbe da 108 MP, quella ultra grandangolare da 12 MP, il teleobiettivo da 10 MP e infine il periscopio da 10 MP. Per quanto riguarda invece il Galaxy S22+ sarebbe stato predisposto un sensore principale da 50 MP, uno ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Per finire, sul Galaxy S22 ci sarebbe un obiettivo principale da 50 MP, poi un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP.