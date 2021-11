Nuovo triplo appuntamento con Absentia 3 su Rai4 nella seconda serata di domenica 14 novembre. Ecco le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 3×04 dal titolo Alea iacta est, e di cui vi riportiamo la sinossi:

Prima di morire Kai consegna ad Emily i file cercati da Dawkins. Nick continua ad essere drogato e torturato psicologicamente, ma non parla. Dawkins riesce ancora a sfuggire dall’FBI. Emily pur di salvare Nick decide di scendere a patti con Dawkins.

A seguire, l’episodio 3×05, intitolato Quid pro quo:

Emily è in volo con Dawkins verso l’Europa. Nick ha delle visioni, affiorano i suoi punti deboli, ma continua a resistere. Cal viene mandato in Europa per cercare con discrezione Nick ed Emily. Dawkins ed Emily subiscono un agguato ed Emily viene rapita, ma è un piano architettato dalla stessa Emily. Nella caccia a Dawkins Emily si imbatterà nei manovratori dietro Meridian.

La serata si conclude con l’episodio 3×06 dal titolo In quo ego vado vos:

Emily e Cal collaborano nella ricerca di Nick, nel corso del viaggio tra i due si crea un forte sentimento. Quando raggiungono il luogo dove Nick è prigioniero trovano delle prove che si collegano al caso a cui Nick lavorava a Boston, ma di Nick non c’è traccia.

Nel cast di Absentia 3 su Rai4, oltre a Stana Katic, troviamo Patrick Heusinger nei panni di Nick Durand, marito di Emily; Cara Theobold è Alice Durand, nuova moglie di Nick; e Neil Jackson è Jack Byrne, fratello di Emily ed ex chirurgo; Paul Freeman è Warren Byrne, agente della polizia di Boston in pensione e padre adottivo di Emily; Patrick McAuley è Flynn Durand, figlio di Emily e Nick; Matthew Le Nevez nel ruolo dell’Agente Speciale dell’FBI Cal Isaac, collega di Emily e Nick, nonché ex Navy SEAL.

L’appuntamento con Absentia 3 su Rai4 è a partire dalle 23:35 con tre episodi ogni domenica in seconda serata.