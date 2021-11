Occhio a nuove app con virus sul Play Store per dispositivi Android. Purtroppo il pericolo malware è dietro l’angolo per gli utenti ignari di installare software pericoloso per il loro dispositivo. Un nuovo gruppo di 7 applicazioni appunto è stato messo al bando dopo un’attenta analisi degli esperti della società di sicurezza Kaspersky,e dunque ne è stato inibito il download. Ciò non toglie che potrebbero ancora essere sugli smartphone di chi aveva già provveduto alla relativa installazione in un precedente momento.

Lista completa delle app pericolose

Di seguito sono elencate le app con virus pericolose per smartphone Android. Accanto al nome degli strumenti truffaldini compare anche il numero delle installazioni finora registrate.

Now QRcode Scan – Più di 10.000 installazioni;

– Più di 10.000 installazioni; EmojiOne Keyboard – Più di 50.000 installazioni;

– Più di 50.000 installazioni; Battery Charging Animations Battery Wallpaper – più di 1.000 installazioni;

– più di 1.000 installazioni; Dazzling Keyboard – Più di 10 installazioni;

– Più di 10 installazioni; Volume Booster Louder Sound Equalizer – Più di 100 installazioni;

– Più di 100 installazioni; Super Hero-Effect – Più di 5,000 installazioni;

– Più di 5,000 installazioni; Classic Emoji Keyboard – Più di 5,000 installazioni.

Chiunque abbia salvato sul proprio telefono Android una delle app su elencate farà bene non solo a non utilizzarle mai, ma anche a cancellarle immediatamente dalla memoria del telefono: a rischio ci sono i preziosi dati degli utenti.

Come funzionano le app con virus Android

Il pericolo rappresentato dalle app sopra elencate consiste nella loro natura di virus Trojan. Succede che quanto installato permette di eseguire sul telefono un malware in grado di rubare preziose informazioni sensibili e che autorizza, malgrado qualsiasi azione degli utenti finali, delle operazioni non desiderate. Quanto messo in evidenza in questo approfondimento è pensato dunque per iscrivere le malcapitate vittime a servizi a pagamento non richiesti, di diversa natura. Il rischio reale è dunque quello di vedere intaccate le proprie finanze.

Non saranno le prime ma neanche le ultime app con virus presenti sul Play Store. Bisognerà sempre prestare particolare attenzione ai download di applicazioni non note, analizzando sempre lo sviluppatore del tool come i commenti annessi. Da questi ultimi potrebbero partire degli evidenti campanelli di allarme.