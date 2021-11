Salta l’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 nella serata di domenica 14 novembre. Le due serie crime di Rai2 non vanno in onda per lasciare spazio alle finali di Tennis, che occuperanno la prima serata e quindi l’intera fascia oraria.

A seguire ci sarà l’appuntamento con Quelli che… e La Domenica Sportiva. Quando torneranno NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7?

Entrambe saranno regolarmente in onda domenica 21 novembre con i rispettivi nuovi episodi, ossia il 12×14 di NCIS Los Angeles dal titolo originale The Noble Maidens e il 7×12 di NCIS New Orleans intitolato Once Upon a Time.

Nel primo, la squadra scopre che Anna è prigioniera da un gruppo legato alla sua educazione, e ora deve salvarla prima che venga forzatamente riportata in Russia. Inoltre, l’ammiraglio Kilbride fa a Nell un’offerta seria. Nel secondo, una molotov viene lanciata nel bar di Pride, e le prove lo portano alla sua vecchia nemesi, Sasha Brousard, che sta nascondendo un segreto che influenzerà la sua vita per sempre. Tammy usa le sue abilità di profiler su Hannah e Carter con sorprendente precisione.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

Nel cast di NCIS New Orleans 7 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è quindi rimandato al 21 novembre.