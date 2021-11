Il Black Friday Unieuro in anticipo si fa notare sensibilmente in questo weekend di metà novembre, per quanto il venerdì nero di fine mese sia ancora distante. La specifica catena di elettronica, come le altre operanti in Italia, ha giocato in anticipo con le sue promozioni. Ma in questo fine settimana che stiamo vivendo ci sono nuovi sconti da tenere decisamente in considerazione.

Unieuro ha reso disponibile la seguente iniziativa: già da ieri 13 novembre e fino a domani 15 novembre, saranno applicati sconti graduali al carello, sulla base della spesa effettuata dai clienti. L’elenco successivo è esplicativo del risparmio di cui si potrà godere:

per una spesa di 500 euro si otterrà uno sconto immediato di 100 euro in cassa;

per una spesa di 1000 euro lo sconto applicato sarà quello di 250 euro;

per una spesa di 2000 euro lo sconto sarà infine di 100 euro.

Per quanto l’ultima promozione del Black Friday Unieuro sia davvero interessante, va pure precisato che lo sconto appena riportato è applicabile solo agli acquisti effettuati in negozio, non dunque a quelli di scena online. Direttamente negli store, gli addetti alle vendite sapranno fornire ai potenziali acquirenti tutti i dettagli della promozione. In effetti, non sarà possibile ottenere il taglio di spesa in carrello nel caso di scelta di specifici prodotti come ad esempio gli iPhone, le console o alcuni prodotti Dyson per la cura della persona e della casa. Non stupisce affatto quest’ultimo tipo di limitazione, visto che ricorre spesso nel caso di numerose iniziative commerciali, non solo per questa catena.

Con questo anticipo di Black Friday Unieuro a tutto gas, le promozioni di scena nei prossimi giorni e poi fino al prossimo 26 novembre (giorno effettivo del venerdì nero) non potranno di certo essere da meno. Meglio tenere d’occhio dunque lo store online della catena e tutti i suoi canali ufficiali per nuove comunicazioni.