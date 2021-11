Debutta Detective Reyka su Sky, nuova serie thriller che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Creata e scritta da Rohan Dickson, il crime è di produzione sudafricana ed è stato trasmesso per la prima volta nel luglio 2021 sull’emittente M-Net.

La trama alterna momenti della vita passata e presente di Reyka Gama, brillante profiler traumatizzata da quanto accaduto quando era bambina. La storia inizia nel 1994, in Sudafrica. Reyka Gama è la figlia preadolescente di una coppia mista, che viene rapita da un certo Angus Speelman, il quale la tiene segregata nella sua proprietà e abusa di lei per quattro anni. Ormai sedicenne, finalmente riesce a fuggire, e il suo rapitore viene arrestato e incarcerato. Presente. Reyka, ormai adulta, è una detective e una profiler, ma continua a essere tormentata dal passato.

Nel cast della serie, Kim Engelbrecht nei panni di Reyka Gama, una psicologa investigativa e profiler criminale; Iain Glen è Angus Speelman, agricoltore immigrato scozzese. Lui e sua moglie rapiscono bambini, perché non possono avere i propri. Quando poi i piccoli raggiungono una certa età, Speelman li vede come oggetti sessuali e abusa di loro; Nokuthula Ledwaba è Portia, la moglie di Angus. Prigioniera di una relazione complicata e pericolosa con lui, il suo passato è un mistero; Anna-Mart van der Merwe nei panni di Elsa Meyer, giornalista e avventuriera. È la madre di Reyka, verso cui lei nutre del risentimento, sapendo che a un certo punto ha rinunciato a cercarla; Hamilton Dlamini è Hector Zwane, un brigadiere che è ostinatamente determinato; Mavuso Simelane è Samuel Zwane è un orgoglioso e ambizioso detective junior nella SAPS; Tamara Jozi è la nonna Bongi; Leeanda Reddy è Sewsunker, un detective forense; Thando Thabethe è Constable Nandi Cele, una donna schietta ed empatica, una consigliera per i suoi colleghi; Desmond Dube è il Pastore Ezekiel, un carismatico leader spirituale nella sua comunità.

Ecco il trailer in italiano di Detective Reyka su Sky: