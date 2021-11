Sta per concludersi Balthazar 2 su Giallo: stasera, domenica del 14 novembre, andrà in onda il penultimo appuntamento. La serie francese, in onda dal 2018 e rinnovata per una quarta stagione, segue le indagini di un brillante, ma esasperante, medico legale, in grado di far parlare i morti come nessun altro. Raphael Balthazar collabora con la polizia e con la squadra guidata dalla nuova comandante della polizia, l’algida Hélène Bach, spesso in conflitto con i metodi bizzarri utilizzati dal protagonista.

Ecco le anticipazioni su ciò che vedremo stasera.

Si parte con l’episodio 2×07 dal titolo Prede e Predatori, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il cadavere di una donna vestita da Biancaneve porta alla scomparsa di 8 persone e ad un gioco malato che si svolge nella più profonda campagna francese.

A seguire, l’episodio 2×08 intitolato Licenza di uccidere. Ecco la sinossi:

Devastati dal fallimento delle loro indagini, Balthazar e gli investigatori cercano di concentrarsi sulla morte di tre adolescenti assassinati durante il campeggio.

Nel cast di Balthazar 2 , Tomer Sisley nei panni del medico legale Raphaël Balthazar, Hélène de Fougerolles è il capitano Hélène Bach; Yannig Samot interpreta Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Aliocha Itovich è Antoine Bach; Lea Biron è Lola Brunel; e Pauline Cheviller nel ruolo di Lise, moglie defunta di Balthazar.

Balthazar 2 torna domenica 21 novembre con gli ultimi episodi di stagione. Nel 2×09 dal titolo La legge del più forte, un traumatizzato Balthazar inizia a perdere il contatto con la realtà mentre deve lavorare su un caso che coinvolge un paziente molto pericoloso in un ospedale psichiatrico. A seguire, l’episodio 2×10, nonché finale di stagione. Quando l’assassino di Lise invia a Balthazar un video del suo ultimo omicidio, Balthazar si affida alle droghe per intorpidire il dolore e inizia a perdere, di nuovo, il contatto con la realtà.

L’appuntamento con Balthazar 2 su Giallo è dalle 21:10.