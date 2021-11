Potrebbe trattarsi di un principio di down Instagram, o magari solo di un disservizio temporaneo. In attesa di capire come evolveranno le cose, bisogna analizzare con grande attenzione i problemi che sono stati segnalati in questi minuti dal pubblico a proposito di stories e feed. Dopo il bollettino preso in esame per voi nelle scorse settimane, torniamo dunque a parlare di anomalie che hanno investito la nota applicazione attorno alle 12.30 di oggi 13 novembre, in modo che tutti siano allineati.

Occhio al possibile down Instagram il 13 novembre: tra problemi con stories e feed

Come si manifesta il presunto down Instagram di oggi 13 novembre? Stando ai commenti che ho avuto modo di raccogliere in questi minuti, pare che ci siano effettivamente problemi con stories e feed. Aggiornamenti in tempo reale sulla questione si possono ottenere direttamente dalla pagina specifica di Down Detector, che evidenzia appunto una sorta di impennata delle segnalazioni negli ultimi minuti. Come accennato, resta da capire se la questione possa rientrare a stretto giro, oppure se questo sabato possa essere critico per gli utenti.

Nessun allarmismo, ma allo stesso tempo, una situazione che va monitorata con grande attenzione nei prossimi minuti, anche perché le segnalazioni del pubblico aumentano con il trascorrere dei minuti. Nel momento in cui l’articolo va online, effettivamente, ci sono i presupposti per parlare di down Instagram. A breve, comunque, capiremo se i problemi con feed e stories potranno essere gestiti a stretto giro dai tecnici.

Anche voi state registrando una sorta di down Instagram? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo, in modo da inquadrare correttamente i problemi che parte degli utenti segnalano questo sabato a proposito del feed e delle stories. A breve, si spera, arriveranno anche delle comunicazioni ufficiali in merito dallo staff.