L’iPhone 11 è tra gli iPhone più venduti del terzo trimestre del 2021, dato che attesta come l’interesse da parte degli utenti nei confronti di questo top di gamma di due anni fa sia ancora molto elevato. Merito sicuramente di un prezzo nettamente più accattivante rispetto agli attuali flagship della casa di Cupertino e ad un comparto tecnico che risulta essere ancora piuttosto competitivo.

Condizioni aggiornate per iPhone 11 ricondizionato su Amazon

Si torna a parlare di questo device, dunque, dopo l’ultimo aggiornamento di ottobre. Amazon propone quest’oggi un’offerta di tutto rispetto per quel che riguarda l’iPhone 11 ricondizionato nero da 64GB di memoria interna. Rispetto al modello nuovo di zecca, qui il dispositivo è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo.

Offerta Apple iPhone 11 64GB Nero (Ricondizionato) Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Un prodotto rigenerato Apple può contare inoltre su un anno di garanzia e l’unica differenza è data dalla possibilità di essere spedito in una scatola generica, non quindi a marchio Apple. Ci sono però tutte le garanzie del caso su questo iPhone 11 ricondizionato che oggi Amazon propone, nella variante da 64GB di memoria interna e di colore nero, al prezzo di 479 euro. Cifra di tutto rispetto che potrà far capitolare numerosi utenti desiderosi di avere tra le mani un iPhone, ma senza spendere prezzi esorbitanti.

La spedizione risulta essere gratuita e potranno volerci però anche circa sei giorni per riceverlo a casa propria. La disponibilità è immediata, ma visto il costo così interessante potrebbe cambiare qualcosa a riguardo nelle prossime ore, quindi è consigliabile velocizzare i tempi di acquisto se si è interessati.

Questo iPhone 11 ricondizionato si presenta con un buon comparto fotografico, visto il sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps e la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Parliamo di un top di gamma resistente all’acqua ed alla polvere con la possibilità di puntare sul Face ID per l’autenticazione sicura.