Oramai è noto a tutti le le offerte Black Friday su Amazon hanno giocato d’anticipo per questa edizione 2021 del venerdì nero. Dallo scorso lunedì 8 novembre, in effetti, è possibile approfittare di un numero considerevole di sconti per molte categorie merceologiche ma in particolare per l’elettronica di consumo. Per il brand Xiaomi, sono in promozione smartphone, smartwatch e smart band per accontentare un po’ tutti i palati hi-tech. Di seguito, è proposto un tris di occasioni davvero imperdibili, almeno fino ad esaurimento scorte.

La prima promozione degna di nota è quella con protagonista lo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Lo smartphone è decisamente apprezzabile per i suoi 6 GB di RAM e i 128 GB di spazio di archiviazione interno, il display AMOLED da 6,55” con frequenza di aggiornamento a 90Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 778G, la batteria da 4250mAh e infine la tripla fotocamera con sensori da 64MP+8MP+5MP. Il dispositivo nella colorazione truffle black è ora in vendita a 357 euro anziché 399 euro.

Offerta Xiaomi 11 Lite 5G NE - Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6,55” a... Qualcomm Snapdragon 778G e ricarica rapida a 33W. Lasciati catturare...

Xiaomi 11 Lite 5G NE utilizza un display AMOLED piatto da 6,55" e...

Tra le offerte Black Friday su Amazon non manca neppure lo smartwatch Xiaomi tanto apprezzato nel suo modello Mi Watch LITE. Il display LCD TFT da 1.4” e il GPS integrato sono suoi indiscussi punti di forza insieme a 9 Giorni di autonomia con una sola ricarica e la possibilità di monitorare fino a 11 tipologie di sport. La versione italiana in nero è ora in vendita sul noto store a soli 39,99 euro anziché 69,99 euro.

Per finire la carrellata di imperdibili offerte Black Friday su Amazon per il brand Xiaomi, va di certo annoverata anche la sempre ricercatissima Mi Band 6. Il fitness tracker, nella sua versione non NFC, raggiunge un nuovo minimo storico in queste ore. Sul popolare e-commerce è possibile acquistarla a 37,99 euro. La versione del dispositivo è quella italiana e la consegna è subito disponibile per i clienti.