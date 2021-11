Un altro teatrino trash è servito al Grande Fratello Vip 2021 che mai come quest’anno è stato dato in pasto alla falsità e alla pochezza dei sentimenti. In molti in questi giorni hanno parlato di Alex Belli e del presunto triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran che, per alcuni, è stato costruito a tavolino ancora prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà. I bene informati sono pronti a giurare che dietro il trash di questa edizione del reality di Canale5 ci sia ancora la mano di Fabrizio Corona, proprio come è successo nelle passate edizioni, e allora perché continuiamo a parlarne?

Fino a quando Alex Belli rimarrà in casa a fare il provolone con Soleil Sorge, la sua adorata moglie Delia Duran continuerà ad andare in giro in tv (l’altro pomeriggio era nel salotto di Barbara d’Urso pronta a piangere a comando) puntando il dito contro la presunta rivale e non contro il marito. Anche ieri sera la bella morettina si è presentata in tv per un confronto a tinte trash con Soleil Sorge.

La modella ha accusato l’ex corteggiatrice di interessarsi troppo a suo marito, di trascinarlo sotto le lenzuola e di stargli sempre attaccata mentre Alex Belli continuava a fingere vergogna.

Ma davvero Alfonso Signorini pensa che possa interessare a qualcuno di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge? Al momento il pubblico sembra stufo di questo finto teatrino e la prova che sia tutto costruito a tavolino è arrivata proprio ieri sera quando l’attore ha chiesto al padrone di casa di far entrare Delia Duran per toccare con mano il suo rapporto con Soleil. I commenti sui social contro di loro e le loro manovre si sprecano mentre e lo stesso è accaduto per Miriana Trevisan rea di essersi commossa in confessionale dopo l’uscita di Nicola Pisu, eliminato al Grande Fratello Vip 2021.