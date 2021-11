Lady Gaga alla premiere di House of Gucci a Milano indossa un abito dell’Atelier Versace, in un rosso intenso, satin in seta. L’abito è ispirato alla collezione di Versace Primavera/Estate 1995.

A condividere queste informazioni in rete è stata la stessa casa di moda, orgogliosa di poter vestire Lady Gaga in occasione della premiere di House of Gucci, al cinema in Italia a dicembre.

Lady Gaga in questo momento si trova al cinema Odeon di Milano, in pieno centro, a due passi dal Duomo. Ha appena posato per le foto di rito sul Red Carpet e a breve inizierà la proiezione in anteprima di House of Gucci per i fortunati invitati italiani. Tra questi molti influencer ed attori apprezzati.

Nel cast del film, non solo Lady Gaga. Anche Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek, Camille Cottin. Alla regia c’è invece Ridley Scott.

Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci che invece vive sul grande schermo grazie ad Adam Drive. Il film racconta la storia di una donna determinata, una donna di potere che ha rischiato tanto, accecata dalla sete del lusso.

Si muove in un mondo di lusso sfrenato ed è disposta a tutto pur di accrescere la propria supremazia. Nell’apprendere che la sua storia arriverà sul grande schermo con Lady Gaga, Patrizia Reggiani ha commentato all’Ansa, amareggiata: “Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di incontrarmi. Non è per una questione economica, ma di buon senso e rispetto. Ogni bravo attore deve prima conoscere dal vivo il personaggio che va a interpretare”.