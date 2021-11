Ci siamo oramai. Il lancio del Samsung Galaxy S21 previsto per il prossimo gennaio è già anticipato da una serie di rivelazioni sul dispositivo molto dettagliate. Attraverso il sito Coinbrs.com in effetti, nelle ultime ore, sono trapelati i materiali pubblicitari e di marketing dello smartphone che ne svelano la quasi totalità delle caratteristiche.

L’immagine di apertura articolo mostrerebbe proprio l’aspetto e il design completo del Samsung Galaxy S21 FE. Per quanto riguarda le specifiche hardware vere e proprie, ci troveremmo di fronte ad un telefono con schermo AMOLED FHD + da 6,4 pollici e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Il pannello avrebbe un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale da 32 MP. Il comparto per gli scatti posteriore avrebbe invece 3 sensori, di cui quello principale da 64 MP, abbinato ad una unità grandangolare e una di profondità. Non ci sarebbe il teleobiettivo (come invece per il Galaxy S20 FE ma su quest’ultimo aspetto è più che lecito nutrire qualche dubbio.

Tra le altre specifiche rese già note per il Samsung Galaxy S21 FE ci sono quelle relative al suo processore. Per ora non si ha ancora l’assoluta certezza sul chip di scena sullo smartphone: potrebbe essere uno Snapdragon 888 oppure un Exynos 2100, questo dipenderà molto dal mercato di distribuzione del dispositivo. La RAM sarà pari a 6 GB a seconda mentre la batteria avrebbe amperaggio di 4.500 mAh, con supporto per la ricarica da 15 W. Le colorazioni disponibili per il nuovo device dovrebbero essere solo tre, ossia bianco, lavanda, crema e nero.

Come già detto, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe far capolino nei primissimi giorni del 2022. Il suo lancio ritardato di mesi non potrà essere posticipato oltre per un motivo più che concreto: c’è il lancio del Samsung Galaxy S22 da spingere nella giusta maniera per il successivo mese di febbraio.