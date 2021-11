Overpass Graffiti di Ed Sheeran è il nuovo estratto da Equals, ennesimo capitolo discografico del cantautore britannico. Con questo brano Sheeran si avvicina sempre di più al mondo del pop, tanto da trovare una certa ondata di dissenso da parte della critica. Nelle ultime settimane, per esempio, qualcuno lo ha accusato di essere “alla pari di una boyband” per l’approccio decisamente troppo vicino alla scena contemporanea e lo stile sempre più lontano dai suoi grandi classici dalle atmosfere folk, contemporary r’n’b e acoustic pop.

Overpass Graffiti di Ed Sheeran, infatti, è un uptempo pieno di good vibes, una canzone che può funzionare soprattutto nel periodo estivo come tormentone pop. Le “good vibes”, infatti, sono al centro di questo singolo in cui Ed Sheeran si mette a nudo e racconta una relazione del passato.

Il suo amore, in quel tempo, era tormentato e tossico e per questo il testo si apre con: “This is a black parade”. Tuttavia il cantautore riesce a cogliere il lato positivo di quella relazione: “Ti amerò per sempre, per quel che vale/Non svaniremo mai come i graffiti di un cavalcavia”. E ancora: “Sei stato il mio primo punto fermo”.

Recentemente Ed Sheeran è risultato positivo al Covid-19, ma nonostante questo non ha rinunciato a intervenire in diretta come ospite durante una puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ancora, il 25 novembre sarà ospite del Live Show X Factor 2021.

Nel frattempo il cantautore ha annunciato che dopo Equals arriveranno altri album con riferimenti ai simboli e un nuovo capitolo del Collaborations Project. Nel frattempo i fan attendono il singolo di Natale annunciato insieme ad Elton John, ma per il momento i due artisti non hanno rilasciato indizi. Di seguito il testo e la traduzione di Overpass Graffiti di Ed Sheeran.

This is a dark parade

Another rough patch to rain on, to rain on

I know your friends may say

This is a cause for celebration, hip-hip-hooray, love

The photographs in sepia tones

So still the fire’s barely fighting the cold, alone

There were times when I could feel your ghost

Just when I’m almost letting you go

The cards were stacked against us both

I will always love you for what it’s worth

We’ll never fade like graffiti on the overpass

I know time may change the way you think of us

But I’ll remember the way we were

You were the first full stop

Love that will never leave

Baby, you will never be lost on me (Ooh-ooh)

This is a goddamn shame

Never wanted to break it or leave us tainted

Though I should walk away

But I just can’t replace us or even erase us

The car was stuck and the engine stalled

And both of us got caught out in the snow, alone

There were times where I’d forget the lows

And think the highs were all that we’d ever known

The cards were stacked against us both

I will always love you for what it’s worth

We’ll never fade like graffiti on the overpass

I know time may change the way you think of us

But I’ll remember the way we were

You were the first full stop

Love that will never leave

Baby, you will never be lost on me (Ooh-ooh)

I will always love you for what it’s worth

We’ll never fade like graffiti on the overpass

I know time may change the way you think of us

But I’ll remember the way we were

You were the first full stop

Love that will never leave

Baby, you will never be lost on me