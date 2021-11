Finché Non Mi Seppelliscono di Blanco è il nuovo estratto da Blu Celeste. Il brano esce dopo la title-track ed è disponibile da oggi in rotazione radiofonica.

Con questo singolo Riccardo Fabbriconi – questo il nome di battesimo del cantautore di Calvagese Della Riviera – dichiara apertamente il suo amore incondizionato alla sua dolce metà, promettendo di stare con lei a qualunque costo, “anche se prendessi l’ergastolo”.

Il brano è un uptempo con una forte presenza dell’elettronica. Le atmosfere sono quelle tipiche dell’indie-pop, specialmente grazie al suono dominante di batteria e basso sintetici che danno al pezzo un ritmo trascinante. Il canto di Blanco si divide in due ottava, con la più alta che si esprime nel ritornello per fare la differenza e sottolineare i concetti.

Blanco si è fatto notare sin da giovanissimo per il suo talento e le sue capacità. Negli anni ha continuamente spaziato tra i generi dimostrando di avere intuito in tantissimi stili. Lo ricordiamo, per esempio, nella traccia La Canzone Nostra di Mace in featuring con Salmo, che ha conquistato 5 dischi di platino.

Restando nel tema dei featuring con i colossi della scena contemporanea, Blanco ha duettato anche con Sfera Ebbasta nel singolo Mi Fai Impazzire e co Madame in Tutti Muoiono.

L’album Blu Celeste è il suo disco d’esordio, un successo nazionale confortato dai numeri: Blu Celeste ha totalizzato 370 milioni di stream sulle piattaforme di streaming musicale e più di 160 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il successo di Blanco è dovuto soprattutto al suo stile poliedrico che rende impossibile etichettarlo nelle varie categorie della scena contemporanea.

Di seguito il testo di Finché Non Mi Seppelliscono di Blanco, il nuovo estratto da Blu Celeste che parla di amore incondizionato a metà tra verismo e poesia urban.

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Mentre dormivi sul prato

Ogni difetto lo apprezzavo

Anche mi avessi accoltellato

Mi sarebbe piaciuto

Mi sarebbe piaciuto

E faccio ah, mentre ti stropicci gli occhi

E faccio ah, mentre gesticoli ancora

No no, non capisci cosa, ti faccio

dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te

Di star con te

Di star con te

Cerco un senso ma non c’è

Il senso poi dov’è

Ci siamo presi a sassate

Ho le nocche bruciate

Da quanto non importa

Lo posso anche scordare

Ci ripenso ogni volta

Ora non fa più male

E faccio ah, mentre ti stropicci gli occhi

E faccio ah, mentre gesticoli ancora

No no, non capisci cosa, ti faccio

dipingo il tuo corpo

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te, di star con te, di star con te

Anche se prendessi un ergastolo

Sto con te

Finché non mi seppelliscono

sto con te

Voglio viver sempre il brivido

Di star con te, di star con te, di star con te