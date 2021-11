Sono sempre state frammentarie le informazioni raccolte fino a questo momento, per quanto riguarda le prestazioni che verranno assicurate dal Samsung Galaxy S22. In questi giorni, ad esempio, ci siamo concentrati anche sulla fotocamera per la serie in arrivo nei prossimi mesi, come avrete notato dal nostro articolo, ma sul fronte processore le indiscrezioni sono sempre state sporadiche. Una svolta, oggi 12 novembre, effettivamente c’è stata, pur non potendo considerare ufficiali le notizie del giorno.

Cosa sappiamo sulle prestazioni del Samsung Galaxy S22 con Exynos 2200

Come sempre, le voci di corridoio riguardanti le prestazioni del Samsung Galaxy S22 con Exynos 2200 ci arrivano direttamente da una fonte autorevole come SamMobile. Se da un lato i rumors finora sono sempre stati poco dettagliati e concreti, questo venerdì possiamo prendere in esame un nuovo rapporto del tipster FrontTron, secondo cui possiamo concentrarci sull’effettivo passo in avanti garantito dal nuovo chip. Già, perché l’Exynos 2200 offre prestazioni (in termini di picco) migliorate del 31%-34% rispetto all’Exynos 2100.

Inoltre, secondo quanto riferito, il prossimo chip di punta offrirà prestazioni con un costante progresso del 17%-20% migliorate rispetto al suo predecessore. Rispetto allo Snapdragon 888, il chipset più veloce nell’ecosistema Android in questo momento, si dice che l’Exynos 2200 presenterà al pubblico “un grande passo in avanti”, in particolare nel benchmark 3DMark (Wild Life). Staremo a vedere, a questo punto, se alle parole seguiranno i fatti. Come sempre avviene con il mondo Exynos.

Stando a quanto riferito dalla fonte, questi numeri sulle prestazioni derivano da hardware e software pre-release, il che significa che possiamo aspettarci prestazioni ancora migliori in futuro. In particolare, coi primi aggiornamenti per il Samsung Galaxy S22, l’incremento potrebbe diventare ancora più significativo. Come detto, nulla di ufficiale, ma è chiaro che le premesse per questa serie siano decisamente interessanti in queste ore in Italia.