Il primo speciale natalizio di Delitti in Paradiso, la serie crime/comedy di BBC One, ha il compito di chiudere le celebrazioni del decennale della serie, giunta con successo alla sua decima stagione e già rinnovata per altri due capitoli. Il film di Natale andrà in onda su BBC durante le prossime festività e presumibilmente in Italia nei mesi successivi, dove la serie è stata trasmessa in prima tv da Rai2.

Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso vanta un gran numero di guest star accanto ai volti familiari della serie, come sempre nell’atollo caraibico di Saint Marie. Torna ad unirsi al cast regolare – composto da Ralf Little, Joséphine Jobert, Tahj Miles, Don Warrington ed Elizabeth Bourgine – l’attore Danny John-Jules, nei panni del carismatico Dwayne Myers, mentre si aggiunge al progetto una lunga serie di guest star.

Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso vede in scena Mathew Baynton (Ghosts), Stanley Townsend (Informer), Juliet Stevenson (Riviera), Jocelyn Jee Esien (Jack & The Beanstalk: After Ever After), Elizabeth Tan (Emily in Paris), Anthony Calf (Poldark), Tessa Bonham Jones (The Trial Of Christine Keeler) e Tariq Jordan (Law and Order: UK).

Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso è ambientato durante il Natale a Saint Marie: Neville si prepara a partire per Manchester per trascorrere le vacanze con la sua famiglia, ma i suoi piani vengono bruscamente stravolti quando un miliardario magnate delle spedizioni muore in circostanze misteriose. La questione si complica quando un autista di taxi a Londra riceve una cartolina di Natale con un messaggio inquietante, che ribalta l’intera visione del caso. Per Neville e il team sarà un enigma da risolvere.

Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso arriva dopo il cliffhanger della decima stagione: Florence sta partendo per Natale, lasciando la squadra con un uomo in meno. Quindi il Commissario decide di arruolare l’aiuto dell’ufficiale in pensione, Dwayne Myers (Danny John-Jules). Affiancando Marlon, Dwayne applica il suo stile alle indagini sul caso. Lasciati a se stessi, i due si scontrano su quale sia il miglior piano d’azione per catturare un sospetto, ma con l’avvicinarsi del giorno di Natale, si renderanno conto di essere più simili di quanto pensassero inizialmente.

Lo speciale natalizio di Delitti in Paradiso, una produzione Red Planet Pictures per BBC One e distribuito a livello internazionale da BBC Studios, è il primo film tratto dalla serie mai realizzato: scritto da James Hall, prodotto da Candida Julian-Jones e diretto da Ben Kellett, andrà in onda su BBC One il prossimo dicembre. L’appuntamento natalizio apre la strada alla stagione 11 di Delitti in Paradiso, che andrà in onda a gennaio 2022 su BBC One. Intanto, una dodicesima stagione è già stata rinnovata.