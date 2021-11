Il giorno del Black Friday 2021 è ancora lontano, il 26 novembre, ma molti siti di e-commerce e negozi di elettronica hanno anticipato i tempi quest’anno proponendo offerte di rilievo ogni giorno, come sta facendo anche Euronics. Qui il black Friday è stato anticipato, recandosi infatti sul sito di Euronics si può notare come ogni giorno ci siano sconti interessanti per quanto riguarda il mondo dell’elettronica. Dal 28 ottobre al 26 novembre sarà proposto, in anteprima, un prodotto in offerta esclusiva al giorno.

Le ultime informazioni sulle offerte Black Friday 2021 di Euronics di oggi

Dunque, altro tassello da aggiungere, dopo quello di alcune settimane fa. Vogliamo quindi fare un po’ il punto della situazione e capire quest’oggi e nei prossimi giorni quali saranno i dispositivi elettronici scontati sul sito di Euronics in occasione del Black Friday. Solo quest’oggi, 12 novembre, su euronics.it e nei negozi aderenti è i promozione l’ACER A515-45-R3V5 – Silver, notebook che è stato scontato del 23.11% e può essere acquistato ad un super prezzo di 499 euro invece di 649 euro.

Pariamo di un 15,6 pollici con processore AMD Ryzen 5, RAM da 8GB, SSD 512 GB, sistema operativo Windows 10. Nella giornata di domani, 13 novembre, invece sarà il televisore LG OLED 48A16LA da 48” ad essere scontato in occasione del Black Friday di Euronics, qui addirittura il risparmio sarà di 620 euro, con un prezzo finale di 879 euro invece di 1499 euro.

Dunque, è stato applicato in questo caso uno sconto del 41,36%. Sicuramente è un’occasione imperdibile per chi necessita di una TV nuova di ultima generazione senza spendere cifre troppo elevate. Le promozioni andranno avanti ogni giorno fino al 26 novembre e per esempio il 14 novembre ci saranno alcuni smartphone, ancora non specificati sul sito, che potranno esser acquistati ad un super prezzo.

Se invece avete intenzione di acquistare un’asciugatrice, il 15 novembre sarà il giorno in cui Euronics proporrà un prodotto appartenente a tale categoria in offerta. Il 16 novembre sarà il giorno del grande sconto per quanto riguarda il settore scope elettriche. Mantenete gli occhi aperti, Euronics sta attuando sconti davvero super per il Black Friday 2021.