Non c’è da sperare nel nuovo anno per una maggiore disponibilità PS5 in Italia come in tutto il mondo. Gli ultimi rapporti insistono sempre su una carenza di scorte dell’amata console per tutta la prima parte del 2022. Se la notizia sarà confermata, tanti giocatori interessati all’acquisto del prodotto resteranno di certo ancora a bocca asciutta.

La notizia è riconducibile ad un recente rapporto di Bloomberg. Proprio Sony avrebbe abbassato le sue previsioni di produzione interna per PlayStation 5. Il motivo è sempre lo stesso e noto da tempo, ossia la carenza di chip che affligge l’industria elettronica globale. Le stime sono state riviste in negativo: se ad inizio anno si pensava di produrre 16 milioni di unità di PS5 tra aprile 2021 e marzo 2022, ora la cifra è state decurtata di ben 1 milione di console, dunque un numero più che significativo. Ciò vorrebbe dire, senza mezzi termini, che per tutta la prima parte del prossimo anno si andrà avanti ancora con vendite spot presso i principali canali di distribuzione che non soddisferanno ancora tutta la domanda dei potenziali acquirenti.

Di contro alla scarsa disponibilità PS5 almeno dei prossimi 5 mesi, ci sono buone probabilità che la situazione migliori dopo aprile 2022. Sempre secondo i rapporti, Sony prevede di vendere fino a 22,6 milioni di unità della console in tutto il prossimo anno finanziario. Una mano per superare l’atavica carenza di chip potrebbe provenire da una mossa molto importante, ossia la costruzione di un impianto di produzione TSMC già in Giappone.

Quel che forse importerà maggiormente ai nostri lettori è che per le prossime vacanze natalizie sarà davvero difficile conquistare la loro console preferita. Anche durante l’imminente Black Friday 2021, la disponibilità PS5 non potrà che essere limitata a pochi esemplari per store, tanto più non ci saranno di certo sconti sul prezzo di listino del prodotto.