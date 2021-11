Un altro sconvolgente addio in Big Sky 2. Chi segue la serie ormai è abituato ai colpi di scena continui e agli addii e questa volta è successo a Jesse James Keitel, l’attrice che ha prestato il volto a Jerrie Kennedy sin dal primo episodio della serie. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato ma in molti sperano presto in un suo ritorno visto che, per fortuna, Jerrie non è morta come è successo ad altri personaggi chiave prima di lei, allora cosa l’ha portata via dalla vita che aveva costruito con tanta fatica?

A bussare alla porta di Jerrie è stato suo padre. Chi conosce la storia del suo personaggio sa bene che i suoi l’hanno odiata e mandata via dopo il suo coming out ma adesso è proprio lui a tornare sui suoi passi non tanto per l’affetto che prova per la figlia quanto per fare leva sul suo senso di colpa e riportarla a casa adesso che sua madre ha un tumore e sta combattendo tra la vita e la morte.

Ecco l’addio di Keitel su Instagram:

Jerrie ha lasciato la città per tornare dai suoi genitori e salutare sua madre che ha un cancro terminale ma ufficialmente Jesse James Keitel sta lasciando il Montana per un altro set, per girare il nuovo reboot di Queer as Folk basato sulla rivoluzionaria serie britannica sui giovani amici LGBTQ che aveva già ottenuto un remake americano andato in onda su Showtime dal 2000 al 2005, il reboot di Queer as Folk ha ricevuto un ordine da Peacock.

Prima di andare via, però, Jerrie ha regalato ai fan di Big Sky 2 una piccola chicca: un bacio d’addio con Mark Lindor (Omar Metwally). I due da sempre sono legati in modo speciale, come due amici, come un mentore con la sua pupilla o, forse, come due persone che potrebbero amarsi. Per il momento dobbiamo accontentarci di un bacio sperando che Jesse James Keitel possa tornare in Big Sky 2 appena risolta la questione dolorosa con i genitori e la madre.