C’è una funzione specifica che, in queste ore, ha aumentato non poco la curiosità attorno all’aggiornamento iOS 15.2, al punto che ora tutti si chiedono “quando esce il firmware”? Tutto nasce dalla beta 2, tramite la quale abbiamo iniziato tutti a parlare di erede digitale, come avrete intuito attraverso il nostro articolo pubblicato nella giornata di ieri. Proviamo a riepilogare le informazioni disponibili fino a questo momento, in modo tale che le aspettative del pubblico Apple siano conformi alla realtà.

Quando esce l’aggiornamento iOS 15.2 e cosa sappiamo sull’erede digitale

Per la cronaca, la storia dell’erede digitale si riferisce alla funzione ufficialmente chiamata “Digital Legacy“. L’erede che avremo designato in caso di morte, per accedere ai nostri contenuti digitali dovrà presentare sia un certificato di morte, sia una specifica chiave d’accesso. Ovviamente, per impostare la funzione, tutto nasce dall’utente che intende lasciare questa sorta di eredità. Dovrete a tal proposito andare in Impostazioni > Password e Sicurezza, per poi selezionare la voce trapelata dall’aggiornamento iOS 15.2, vale a dire “Contatto Erede”.

Apple, in questo senso, ci fa sapere che “Un contatto erede è una persona fidata a cui consenti di avere accesso ai dati presenti nel tuo account dopo il tuo decesso“. Selezionato l’utente, se quest’ultimo accetterà, riceverà in automatico la chiave di accesso che andrà inserita dopo il decesso per accedere all’iPhone del defunto. Come accennato, alla chiave si dovrà allegare anche il certificato di morte.

Infine, se vi state chiedendo quando esce l’aggiornamento iOS 15.2, al momento non c’è una risposta credibile. Qualche ipotesi si può fare e, visto che siamo ancora alla beta 2, è probabile che possa volerci ancora un mesetto prima di fare questo step. Le indicazioni che otterremo dalle beta nello scorcio finale di novembre saranno decisive sotto questo punto di vista. Quali aspettative avete in merito?