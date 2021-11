Con il teaser di And Just Like That…, il revival attesissimo e già molto chiacchierato di Sex and the City, Sky ha annunciato la data d’arrivo della serie in Italia: il nuovo format del produttore esecutivo Michael Patrick King sarà disponibile in contemporanea con gli USA nel nostro Paese, dal 9 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW.

Il teaser di And Just Like That… per il pubblico italiano conferma dunque il debutto in parallelo con l’uscita della serie su HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia che non è ancora approdata in Italia in virtù dell’accordo di esclusiva che lega HBO e Sky per la distribuzione dei contenuti originali.

II teaser di And Just Like That… mostra Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) giunte alla decade dei loro cinquant’anni, passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia da trentenni a quelle della maturità. Lo sfondo è sempre quello di New York, grandissima protagonista della serie originale: ora anch’essa “si reinventa“, come dice Carrie nel teaser, adattandosi ai tempi e al progresso sociale. Al cast, che manca del volto storico Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones, si aggiungono Sara Ramírez (nei panni del primo personaggio non binario della serie), Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman e i veterani Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg e il compianto Willie Garson, scomparso quest’autunno proprio mentre girava la nuova stagione. Il teaser mostra tutti loro in una rapida carrellata di volti e situazioni, senza cedere agli spoiler.

Il teaser di And Just Like That… diffuso da Sky annuncia l’uscita dei primi due episodi il 9 dicembre: i successivi otto saranno resi disponibili settimanalmente su Sky Serie e in streaming su Now, disponibili anche on demand. And Just Like That…, oltre che in Italia, sarà distribuita da Sky anche negli altri mercati europei in cui il servizio è attivo, fra cui Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.