Della malattia di mentale di Kanye West si parla molto spesso. Nel tempo il rapper e imprenditore statunitense, da poco tornato in pista con l’album Donda, è spesso oggetto dell’attenzione dei tabloid internazionali, una volta per aver portato Marilyn Manson al Sunday Service nell’inedita veste di uomo di preghiera, un’altra per essersi candidato alle presidenziali USA.

Il disturbo bipolare

Recentemente, inoltre, il rapper ha cambiato nome in Ye e per aver difeso il Reverendo Manson dalle accuse di violenza sessuale con un’invettiva contro il movimento Me Too. Sui social, inoltre, Ye è solito pubblicare post che nella maggior parte dei casi risultano confusionari, e questo si è verificato specialmente nel 2020 quando il rapper statunitense ha manifestato le sue intenzioni di divorziare da Kim Kardashian.

La malattia mentale di Kanye West

Proprio quest’ultima, dopo i vari interventi della stampa, durante l’estate scorsa ha dichiarato che Kanye West soffre di disturbo bipolare. Il rapper è tornato sull’argomento nelle ultime ore, durante una puntata del podcast Drink Champs. Ye ha ricordato di quella volta in cui aggredì un paparazzo nel 2013, episodio per il quale fu mandato in terapia per la gestione della rabbia.

“Mentre mi trovavo al centro, il coach che mi avrebbe dovuto curare continuava a importunare Amber Rose [la ex fidanzata, ndr] mentre a me passava i farmaci” , dichiara il rapper statunitense. In generale, sui disturbi mentali Ye pensa che “siamo tutti da qualche parte dello spettro” e continua: “Solo che quelli come me sono stati mandati in ospedale o hanno avuto una cura”.

L’autore di Donda si scaglia inoltre contro quelli che stigmatizzano le persone affette da disturbi mentali: “Sono come razzisti, sessisti e omofobi” e punta il dito contro coloro che gli danno del “pazzo” ogni volta che dice qualcosa di insolito.