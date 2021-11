Il finale di The Son, la prima stagione della serie western in costume con Pierce Brosnan, va in onda il 12 novembre in prima visione assoluta su Sky Atlantic e in streaming su Now, in attesa della seconda che è già stata trasmessa negli Stati Uniti su AMC nel 2019.

Il finale di The Son continua a raccontare, tra passato e presente, l’impero del petroliere texano Eli McCullough (Brosnan), con la trama che arriva ad una serie di scelte drastiche per il protagonista in entrambi i filoni temporali della narrazione, ambientati rispettivamente a metà dell’Ottocento e durante la Prima Guerra Mondiale.

Il finale di The Son apre la strada alla seconda – e finora anche ultima – stagione della serie drammatica, concepita come racconto epico multigenerazionale che attraversa la storia della nascita degli Stati Uniti e la sua affermazione come superpotenza mondiale, attraverso la storia particolare di un imprenditore petrolifero del Texas.

Ecco le trame del finale di The Son, in onda con gli episodi 9 e 10 venerdì 12 novembre in prima serata su Sky Atlantic, canale 110 di Sky Atlantic, dalle 21.10.

Nel 1849 Eli è costretto a fidarsi di un alleato davvero insolito, mentre nel 1915 è il suo passato che lo spinge a una scelta che Phineas disapprova decisamente.

La tribù, nel passato, deve affrontare un ritorno inatteso. Nel presente, i piani di Eli per il futuro costringono Pete a fare una drastica scelta.

Il finale di The Son è un ponte verso la seconda stagione, che ripartirà dal giovane Eli alla guida di un’audace incursione dei Comanche in Messico nel 1852, mentre nel 1915 la famiglia McCullough affronterà una nuova minaccia per la loro crescente attività petrolifera. La stagione 2 non ha ancora una data d’uscita in Italia, ma arriverà prossimamente su Sky Atlantic.