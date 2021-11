Metti un giorno a casa di ENRICO MONTESANO in cui, prima di pranzare insieme, siamo stati nel suo studio, da dove in questi due anni lui ha fatto dirette considerate “scomode” per il potere politico ed economico. Naturalmente ho acceso la telecamera e ho documentato l’intera conversazione che, come mio solito, ho lasciato integrale, senza nessun taglio. Anche perché, se vuoi raccontare la verità, non devi nascondere nulla.

Prima di arrivare a parlare dei suoi interventi in cui, facendo monologhi o leggendo passi di libri, ha cercato di far capire quello che sta accadendo, gli ho chiesto di raccontarsi, fin dai suoi inizi dove era uno dei protagonisti dei musicarelli. Erano film che avevano titoli di canzoni diventate famose, come “Io non protesto io ami” con Caterina Caselli, “Stasera mi butto” con Rocky Roberts e Lola Falana, “Nel sole” e “L’oro del mondo” con Al Bano e Romina Power, “Zum Zum Zum” e Donne botte e bersaglieri” con Little Tony. Enrico ha raccontato tanto, compreso di quando faceva il “Festival degli sconosciuti” ad Ariccia, organizzato da Rita Pavone e Teddy Reno, o i suoi debutti come imitatore. Poi film che lo hanno visto insieme a Celentato, Renato Pozzetto, Carlo Verdone, Gigi Proietti. Fino agli spettacoli teatrali. Il boom che ha avuto in televisione con “Fantastico” insieme ad Anna Oxa, in una edizione che con 12 milioni di spettatori ha avuto il record assoluto di spettatori. Poi la parentesi politica, prima col PSI di Nenni, poi come eurodeputato. Ha parlato della sua passione per i pellerossa e per la loro filosofia di vita.

Fino ad oggi, ai suoi interventi che tanto successo hanno avuto in chi cerca coraggiosi che raccontino la verità. Il nostro incontro documentato dalla telecamera termina con uno splendido monologo sul complottismo. Vieni con me, ti porto a casa di Enrico Montesano. Goditi i suoi racconti.

