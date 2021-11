Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame con grande attenzione oggi 12 novembre, a proposito dei problemi SMTP Gmail che a quanto pare si verificano in fase di login alla posta. Una situazione molto particolare, che va analizzata in profondità in quanto presenta elementi peculiari rispetto a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione pochi giorni fa. Cerchiamo di capire come stiano andando le cose stamane, anche perché a buona parte degli utenti il servizio “classico” funziona regolarmente.

In cosa consistono i problemi SMTP Gmail in fase di login alla posta il 12 novembre

In tanti, probabilmente, si stanno chiedendo in cosa possano consistere i problemi SMTP Gmail già in fase di login alla posta oggi 12 novembre. Si tratta di un servizio specifico, in quanto il server Gmail SMTP si riferisce ad un servizio SMTP gratuito messo a disposizione di tutti coloro che si ritrovino con un account Gmail. Ovviamente da utilizzare per inviare messaggi di posta elettronica. La sua particolarità riguarda il fatto che il servizio sia disponibile sì per le email personali, ma anche per il proprio sito web, nel caso in cui si inviino email da form di contatti.

Il discorso può essere esteso anche a newsletter ed altre tipologie di notifiche. I numeri indicati in tempo reale da Down Detector ed il fatto che, sulla carta, si tratti di un servizio di nicchia, ci dicono sostanzialmente che i problemi SMTP Gmail riscontrabili in fase di login alla posta non debbano essere in alcun modo sottovalutati. Al momento non abbiamo note ufficiali utili per contestualizzare il malfunzionamento, ragion per cui tutti brancolano nel buio. A voi come stanno andando le cose in questi minuti?

Fateci sapere come stanno andando le cose con un commento qui di seguito, in modo da inquadrare meglio i problemi SMTP Gmail.