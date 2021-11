Lieta novella per il numeroso pubblico di Cuori, Matteo Martari e Pilar Fogliati: la fiction di Rai1 torna in onda con un doppio appuntamento in pochi giorni. La tv pubblica ha cambiato in corsa il suo palinsesto affidando alla neo coppia di dottori innamorati ed ex due prime risate, quella consueta della domenica, il 14 novembre, e quella del martedì, il 16 novembre, per un totale di ben 4 episodi che spianeranno la strada al finale previsto, a questo punto, per fine mese.

Una mossa per chiudere in fretta Cuori, i cui ascolti sono più deboli delle altre fiction in onda (parliamo sempre di un ottimo 18% circa), o solo voglia di riempire il vuoto lasciato da Imma Tataranni 2? Vanessa Scalera tornerà con i nuovi episodi della serie non prima della prossima primavera e per adesso i fan dovranno accontentarsi di Cuori che tornerà domenica con gli episodi dal titolo Suzanne e Corto circuito e poi tornerà martedì con gli episodi Miracoli e La scelta di Mosca.

Negli episodi in onda domenica sera, un nuovo paziente si presenta in corsia, questa volta si tratta di un famoso playboy che tutti fanno a gara per conoscere, Gianni Sciortino. Nonostante il trambusto, l’uomo capisce che tra Delia e Alberto c’è qualcosa che va oltre il loro rapporto lavorativo. A destare maggiore preoccupazione, però, sarà la scomparsa della bella dottoressa. Ad un certo punto Delia sembrerà sparire nel nulla, cosa le succederà e cosa farà Alberto per trovarla?

Negli episodi del 16 novembre potrebbe essere proprio Mosca quello al centro di tutto per via di una scelta complicata che potrebbe riguardare proprio il trapianto di cuore tanto discusso e a cui lui non è favorevole in quanto ‘un po’ presto’ per il primo intervento di questo genere in questo periodo. Forse alla fine si renderà conto che i tempi sono davvero maturi aprendo la strada agli ultimi 4 episodi della fiction in onda, salvo cambiamenti, il 21 e 28 novembre?