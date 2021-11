Come è morto Giampiero Galeazzi? La notizia è giunta in rete qualche minuto fa: è scomparso il cronista sportivo e conduttore Rai Giampiero Galeazzi. Aveva 75 anni. A dare la notizia della sua dipartita sono stati alcuni colleghi giornalisti sui social e rapidamente è rimbalzata sulle principali testate giornalistiche.

Giampiero Galeazzi era nato a Roma il 18 maggio 1946 ed aveva ottenuto un contratto in Rai come giornalista sportivo. Dalla radio Rai era velocemente passato alla TV, nei programmi Domenica Sportiva e Mercoledì Sport.

Dal 1992 al 1999 aveva condotto 90esimo minuto ma la sua presenza in televisione non si è limitata a programmi puramente sportivi.

Nel suo curriculum figura anche un’apparizione al Festival di Sanremo, nel 1996. Alla guida della kermesse canora dedicata alla musica italiana c’era il presentatore Pippo Baudo. Fu lui ad accoglierlo sul palco del teatro Ariston.

Da tempo soffriva di diabete e sembra che proprio questo sia tra le cause della sua scomparsa.

L’ultima volta che è apparso in TV è stato in occasione del programma TV Rai domenicale, Domenica In, tre anni fa, nel 2018, dopo una lunga assenza. A Domenica In è legato in parte il suo percorso: venne soprannominato “Bisteccone” da Mara Venier, che lo coinvolse in diverse edizioni del programma.

Indimenticabili le sue telecronache sul canottaggio di cui lui stesso fu professionista. Era il 1967 quando vinse il campionato italiano nel singolo e l’anno successivo trionfò nel doppio con il collega Giuliano Spingardi. Nel 1968 partecipò anche alle selezioni per le Olimpiadi a Città del Messico.