Attrazione Fatale diventa una serie tv per Paramount+, con Lizzy Caplan protagonista nei panni di un’amante psicopatica nell’adattamento realizzato da Paramount Television Studios e Amblin Television. Il classico del cinema diventa una nuova serie thriller destinata al servizio di streaming di ViacomCBS, con l’attrice di Castle Rock e Masters of Sex nel ruolo che sul grande schermo fu di Glenn Close.

In Attrazione Fatale, Caplan interpreterà Alex, una donna che diventa ossessionata dal suo amante sposato dopo aver vissuto con lui una breve relazione. La storia è ispirata al film, ma concepita come una profonda rivisitazione del cult degli anni ’80 con Glenn Close e Michael Douglas: l’adattamento televisivo si propone di esplorare l’attrazione fatale e i temi senza tempo del matrimonio e dell’infedeltà attraverso una lente moderna, con particolare riguardo alle donne forti, affette da disturbi della personalità e del controllo coercitivo.

Attrazione Fatale porterà la firma di Alexandra Cunningham, già esperta delle tematiche che ruotano intorno ai rapporti tossici grazie alla sua esperienza in Dirty John: scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie, è affiancata dal produttore di Perry Mason Kevin J. Hynes, con cui Cunningham condivide il ruolo di autrice, e dai produttori esecutivi Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television.

Il progetto di Attrazione Fatale è stato annunciato da Nicole Clemens, Presidente della sezione Serie Originali di Paramount+, con un elogio della capacità di scrittura di Cunningham.

Alexandra porta un punto di vista incredibilmente forte e ricco di sfumature a una storia che è diventata un fenomeno culturale, ma che finora è stata raccontata solo da uno sguardo maschile. In collaborazione con Kevin, porteranno il prossimo capitolo esplosivo di questa storia a una nuova generazione, con un occhio equilibrato alle complessità della psiche umana.

Il resto del cast di Attrazione Fatale è ancora in via di definizione. La serie non ha ancora una data d’uscita in quanto appena annunciata da Paramount+, ma potrebbe fare il suo debutto sulla piattaforma nel 2022.