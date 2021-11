Ci sono segnalazioni questa mattina, anche in Italia, da parte di utenti secondo cui non funziona Messenger. L’app di messaggistica legata a Facebook, infatti, ci presenta delle anomalie non riscontrate da tutti, ma allo stesso tempo da non sottovalutare. Dunque, siamo al cospetto di una situazione differente rispetto a quella che abbiamo analizzato alcuni mesi fa sul nostro magazine, ma ciò non toglie che alcune anomalie debbano essere risolte nel più breve tempo possibile dagli utenti.

Perché ad un gruppo di utenti non funziona Messenger il 12 novembre

Ci sono effettivamente delle anomalie che si trascinano da alcune ore a questa parte. Da un lato, infatti, abbiamo gli utenti ai quali non funziona Messenger, nel senso che i messaggi non entrano e non escono. Gruppetto a quanto pare limitato, cui si aggiunge quello focalizzato su chi non riesce ad inviare link all’interno delle singole chat. In questo caso, dunque, appare un messaggio di errore solo nel momento in cui si fa copia ed incolla delle URL. Il bug dovrebbe essere archiviato nel giro di poche ore.

Allo stesso tempo, ci sono persone che ricevono una notifica costante, con la quale l’app suggerisce di avere un messaggio non letto all’interno Messenger. Tuttavia, fare clic sull’icona dell’app non aiuta a risolvere il bug, in quanto gli utenti in questione vengono reindirizzate verso un’interfaccia semplice e senza messaggi. Per risolvere il problema, bisogna in primis aprire il browser sul desktop, non sullo smartphone. A questo punto, andate su Facebook ed accedete al vostro account. Nel campo di navigazione a sinistra, selezionate il collegamento Messenger.

Arrivati fin qui, dovreste vedere il messaggio non letto a sinistro, indicato dal testo in grassetto. In sostanza, mentre ad alcuni non funziona Messenger, altri utenti riscontrano in queste ore problematiche specifiche che potrebbero essere risolte in pochi istanti.