Manca sempre meno all’uscita della serie TV su Fedez e Chiara Ferragni. The Ferragnez ha un trailer e una sigla, scritta dagli stessi protagonisti che ripercorre velocemente la loro storia d’amore.

Tutto è partito da cane e un papillon, poi hanno allargato la famiglia e sono arrivati due figli: Leone e Vittoria. I Ferragnez racconteranno se stessi e la propria famiglia in esclusiva su Amazon Prime Video. Si tratta di un docu-reality Amazon Original che in 8 episodi porterà i fan alla scoperta della vita quotidiana della famiglia di Fedez e Chiara Ferragni.

Protagonisti i due padroni di casa, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, accompagnate dai rispettivi compagni. Tra i protagonisti della serie anche nonna Luciana e il primogenito Leone.

La serie The Ferragnez arriverà su Prime Video il 9 dicembre 2021, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios. Sarà visibile in streaming in 240 Paesi.

Il rapper italiano e l’imprenditrice digitale e influencer nota in tutto il mondo, anticipano con ironia i contenuti della serie che dal prossimo mese sarà alla portata di tutti.

Il video con la prima parte della sigla condivisa sui social altro non è che una picciola anticipazione di ciò che vedremo su Prime Video: una finestra aperta sulla vita di Fedez e Chiara Ferragni.

“Non vediamo l’ora che esca”, hanno commentato i due, spiegando di aver lavorato personalmente alla sigla di apertura degli episodi, che mostrano in anteprima sui social.

The Ferragnez, la sigla