Delle importanti e interessanti novità sono giunte per tutti gli abbonati di Sky che utilizzano Sky Go (ad oggi fruita da ben 2,4 milioni di clienti), ossia l’app in streaming per smartphone, tablet e PC che permette di accedere a tutti i contenuti della piattaforma di Comcast. Di cosa si tratta? Precisamente, a partire dalla giornata di ieri, mercoledì 10 novembre, tutte le funzioni di Sky Go Plus sono state incluse nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi. In merito alle nuove funzionalità, gli abbonati Sky potranno approfittare della funzione Download & Play, per scaricare i contenuti Sky e accedervi anche in mancanza di connessione e del Restart, Pausa e Replay, per far ripartire un programma live dall’inizio, metterlo in pausa oppure rivedere una scena o un’azione di gioco tutte le volte che si desidera.

Inoltre, tutti gli abbonati a Sky, che utilizzato Sky Go, avranno la possibilità di associare fino a 4 dispositivi e modificarli ogni volta che vogliono direttamente dall’apposita app o attraverso l’app My Sky o ancora tramite l’area Fai da Te. Coloro che sono abbonati a Sky Q Satellite oppure con box Sky Q senza parabola abilitato, potranno invece sincronizzare Sky Go con tutti i contenuti presenti nel box. Per farlo basterà collegare alla medesima rete Wi-Fi il dispositivo su cui è in esecuzione l’app e il box. Rimane attiva anche la possibilità di usufruire l’app contemporaneamente con la visione di Sky sulla TV.

Grazie a queste ultime novità introdotte, utilizzare Sky Go per la prima volta diventa ancora più semplice. Occorrerà scaricare l’app, eseguire l’accesso con il proprio ID Sky ed accettare i termini e condizioni per poter iniziare a guardare in streaming i canali che fanno parte dell’abbonamento Sky e migliaia di titoli on demand. Importante, però, è controllare di aver installato la versione più recente dell’app, disponibile negli store sia iOS che Android.