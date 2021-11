Un inedito di George Harrison e Ringo Starr è stato rinvenuto in una soffitta. La scoperta è opera dello scrittore e giornalista Suresh Joshi, che ha rinvenuto il prezioso documento in una soffitta. “La quarantena è stata una benedizione, in questo caso”, riferisce Joshi con un entusiasmo alla BBC.

L’inedito di George Harrison e Ringo Starr

L’inedito di George Harrison e Ringo Starr è stato registrato nel 1968, mentre i Beatles si trovavano nei Trident Studios di Londra per registrare l’iconica Hey Jude. Solo pochi mesi prima i Fab Four avevano compiuto lo storico viaggio a Rishikesh, in India, spinti dalla curiosità di George di studiare la meditazione trascendentale.

In quel giorno, dunque, Harrison e Suresh Joshi si ritrovarono a disquisire di filosofia e affini, e da quella conversazione nacque l’idea di far incontrare George e il suonatore di sitar Ravi Shankar, per avvicinare il chitarrista dei Beatles allo stile musicale indiano. Con l’apporto del cantante Aashish Khan, George Harrison e Ringo Starr registrarono Radhe Shaam, un inedito destinato inizialmente al documentario East Meets West di Suresh Joshi.

Il ritrovamento del nastro

Il nastro, poi, sparì nei meandri del loft di Joshi a Birmingham. Fino a poche settimane fa, quando Deepak Pathak, vicino di casa del giornalista nonché fan dei Beatles, ha convinto Joshi a mettersi alla ricerca di quel nastro. L’inedito di George Harrison e Ringo Starr ha così finalmente rivisto la luce, anche se il giornalista dichiara che “è stato spesso ritrovato e di nuovo smarrito”.

Radhe Shaam è un brano psichedelico cantato in lingua hindi. Dopo la scoperta e il lavoro di restauro, mixaggio e mastering del produttore Suraj Shinh, il brano è stato presentato in esclusiva di fronte a 100 persone all’interno del Liverpool Beatles Museum. Martedì 10 novembre, infine, l’inedito di George Harrison e Ringo Starr è stato trasmesso per la prima volta sulla BBC.