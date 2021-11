Cala ancora un po’ il prezzo su Amazon dello Xiaomi Mi Band 6, braccialetto fitness di ultima generazione dell’azienda cinese. Senza dubbio questa risulta essere l’offerta migliore attualmente presente in commercio, per questo Xiaomi Mi Band 6, quindi è consigliabile affrettare i tempi d’acquisto prima che possa cambiare ulteriormente. Il prezzo proposto da Amazon è di 37,99 euro, rispetto al costo precedente c’è stato un piccolissimo calo, ma pur sempre interessante per questo tipo di prodotto che ricordiamo inizialmente bisognava sborsare 44,99 euro per averlo tra le mani.

Ultimi riscontri sul prezzo Xiaomi Mi Band 6

Nuovo aggiornamento, dunque, dopo quello della scorsa settimana. Pian pianino sta avvenendo questo calo che potrebbe anche continuare durante i giorni del Black Friday, ma ovviamente questo non possiamo saperlo con certezza. Intanto questo Xiaomi Mi Band 6 è diventato anche l’Amazon’s choice di giornata, quindi Amazon consiglia vivamente di acquistarlo alla cifra sopra indicata.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Ricordiamo come la spedizione sia assolutamente gratuita e nel giro di poche ore tale device potrà arrivare direttamente nelle vostre case. Attualmente la disponibilità risulta essere immediata, ma nelle prossime ore potrebbe cambiare qualcosa a riguardo. Rinfreschiamo un po’ la memoria sulle caratteristiche tecniche che compongono questo Xiaomi Mi Band 6. Rispetto al modello precedente ritroviamo un nuovissimo display AMOLED più grande del 49%, in modo da leggere con più chiarezza notifiche e tutte le varie funzioni che lo riguardano.

C’è la possibilità di tracciare trenta attività sportive, conoscendo a fondo le calorie bruciate ed anche la frequenza cardiaca durante ogni esercizio fisico svolto. Molto importante è anche il monitoraggio della salute, grazie alla presenza di un sensore in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute.

Altro aspetto di grande interesse è il monitoraggio del sonno, con la capacità di registrare la fase REM ed i vari riposini fatti durante il giorno, tenendo sempre sotto controllo la frequenza cardiaca. Uno dei punti di forza di questo Xiaomi Mi Band 6 è anche la batteria, con una sola carica si arriva a circa due settimane di autonomia. Un prodotto ben fatto che attualmente ha un costo davvero interessante su Amazon.