Non molto tempo fa il colosso di Seul aveva rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2021 per la versione Snapdragon del Samsung Galaxy S20 FE. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi l’azienda asiatica ha iniziato a lanciare l’upgrade per la variante con Exynos 990 dello smartphone. La nuova patch di sicurezza non è ancora stata rilasciata a bordo del Samsung Galaxy S20 FE 5G.

L’ultimo aggiornamento software per il device (SM-G780F) viene fornito tramite la versione firmware G780FXXS7CUI5, ed è attualmente disponibile in vari mercati asiatici ed europei, tra cui Austria, Albania, Bulgaria, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovacchia, Svizzera, Repubblica Ceca, Regno Unito e Ucraina. L’aggiornamento risolve diverse dozzine di vulnerabilità relative alla privacy ed alla sicurezza, ma è chiaro possa anche correggere bug di carattere generale e migliorare la stabilità del device. Potete verificare la disponibilità del pacchetto G780FXXS7CUI5 a bordo del vostro Samsung Galaxy S20 FE tramite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento di sicurezza di novembre 2021 sul vostro Samsung Galaxy S20 FE, procedete all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (dovete evitare che il telefono possa spgnersi durante il procedimento). Un’altra buona regola da seguire con accortezza consiste nell’effettuare il backup dei propri dati, da ripristinare se dovesse servire in qualche modo (di per sè l’aggiornamento non comporta la perdita dei dati salvati in memoria, ma potrebbe rendersi necessario forzare un hard-reset, che, in quel caso, andrebbe a cancellare tutto, mettendo voi nelle condizioni di perdere ogni cosa non avendo a disposizione una copia di backup da poter ripristinare ex novo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.